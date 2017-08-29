Тайбэй, 29 августа, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Житель Тайваня обнаружил на берегу моря необычное животное, похожее на клубок черных ниток. Об этом сообщает издание Mirror.

Nathistoc.bio.uci.edu Конский волос (Nematomorpha)

Неизвестное существо было запечатлено на видео. На кадрах видно, как оно ползет по песку. Автор ролика предположил, что это некая «неизвестная форма жизни».

Однако позже выяснилось, что животное на самом деле является водяным червем-паразитом, которого иначе называют конским волосом. Он обитает в пресной воде практически по всему миру.