Москва, 2 сентября, 2017, 10:31 — ИА Регнум. То, чего боялись японцы, произошло. Подписание премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 23 августа распоряжения о создании территории опережающего развития «Южные Курилы» стало еще одним шагом на пути к смерти японской мечты по включению южных Курил в состав Японии. О том, как решение о создании ТОР «Южные Курилы» отразится на дальнейшем развитии этого российского региона, пишет в своей статье постоянный автор ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Японская маска

Объявление в 2009 году «японского суверенитета» над законно принадлежащими России островами Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды Хабомаи вместе с богатейшими 200-мильными экономическими зонами, которые окружают эти территории, явилось проявление японского стремления к захвату искомого одним резким движением. Россия не испугалась, МИД РФ выразил решительный протест, а для демонстрации того, кто в доме хозяин, на острова зачастили российские министры. Японской администрации оставалось только выражать бесконечное возмущение тем, что министры и тогдашний президент Медведев «без спроса» посещают «японские земли».

Ужасно обидевшись на Медведева, в Токио ждали возвращения Путина. Вероятно, надеясь на его «глубокое понимание Японии». Несмотря на предложенную Путиным ничью по результатам дипломатических столкновений между Россией и Японией, Токио не согласилось на российские предложения, продолжая занимать привычную позицию «всё или ничего».

Как Токио может воспринять нынешнее решение по открытию ТОР на Шикотане, читайте в статье: Япония предупреждает, что будет следить за Россией

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