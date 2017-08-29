Москва, 29 августа, 2017, 14:22 — ИА Регнум. Рост ВВП России в августе 2017 года ускорится и превысит 2%. Об этом сегодня, 29 августа, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в эфире телеканала Россия 24.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВВП

Кроме того, по его мнению, по итогам 2017 года рост показателя превысит прогнозируемые ранее 2%.

«Видно, что в августе рост ВВП ускоряется, по первым данным по энергопотреблению и грузообороту мы имеем позитивную динамику», — пояснил глава Минэкономразвития.

«Ожидается, что рост уже в августе вернется к отметке выше 2%, и в целом по году мы получим значение выше 2%», — считает глава МЭР.

Орешкин также отметил, что российская экономика в настоящее время демонстрирует рост после июльского замедления.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в России рост ВВП ускорился до 3,1% г/г с 1,7% г/г в апреле.

По данным Росстата, ВВП России по итогам I полугодия 2017 года вырос на 1,5% в годовом исчислении.

Ранее ведомство представило предварительные данные, в соответствии с которыми экономика страны во II квартале увеличилась на 2,5% в годовом выражении.

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Напомним, Минэкономразвития РФ прогнозировал рост экономики в апреле — июне на 2,7%, а в I полугодии 2017 года — на 1,7%.

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