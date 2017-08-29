Нью-Йорк, США, 29 августа, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Компания Apple проведёт пресс-конференцию, на которой будет официально представлен iPhone 8. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Apple-iphone.ru IPhone 8

По информации источников, новый смартфон iPhone 8 будет представлен общественности 12 сентября. В продажу новый гаджет от Apple поступит в течение недели после пресс-конференции.

Также сообщается, что, кроме iPhone 8, компания представит ещё три смартфона, один из которых посвящён 10-летнему юбилею cо дня выхода первого «айфона». Кроме того, ожидается анонс телеприставки Apple TV пятого поколения, а также смарт-часов Apple Watch Series 3.

Ранее сообщалось, что iPhone 8 запущен в массовое производство. Ожидается, что цена на устройство может превысить отметку в 1000 долларов.

Предполагается, что iPhone 8 будет оснащен безрамочным дисплеем, а также беспроводной зарядкой и сканером лица.