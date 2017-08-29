Вашингтон, 29 августа, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Дональд Трамп и президент Финляндии Саули Нийнистё провели «очень хорошую дискуссию» об Арктике и угле — главном компоненте черной сажи, которая наносит ущерб арктическому льду. Об этом президент США заявил в ходе совместном с Нийнистё пресс-конференции в Белом Доме вчера, 28 августа.

tpsdave Арктика

Пресс-конференция проходила после окончания переговоров двух президентов в Овальном кабинете. Поводом для обсуждения арктической темы стало то, что весной этого года Финляндия приняла председательство в Арктическом совете от Соединенных Штатов. Как и другие европейские страны, Финляндия выступала против решения Трампа вывести США из международного соглашения об изменении климата.

Саули Ниинистё считает, что при помощи этого документа можно решить многие экологические вопросы, — к примеру, проблему выпадения сажи на территории Арктики. По мнению президента Финляндии, сажа возникает в результате неполного сжигания ископаемых видов топлива. И для устранения этого процесса необходима серьезная модернизация заводов всего мира.

Напомним, что вопрос о саже, загрязняющей арктические льды, президент Финляндии уже обсуждал с Владимиром Путиным на международном форуме «Арктика — территория диалога» в марте 2017 года. Тогда президент России Владимир Путин рассказал о собственных наблюдениях: «Во время поездки на Землю Франца-Иосифа я был на леднике, который образовывался сотни тысяч лет подряд. В одном из его слоев заметно ярко выраженное отложение сажи. Но это произошло тысячи лет тому назад, когда заводов и не существовало».

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Дональд Трамп не прокомментировал возможный выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения. Однако признал, что Арктика важна для Америки в стратегическом и экономическом плане. «Мы рассчитываем на успешное председательство Финляндии в Арктическом совете. Арктика одинаково важна для наших стран. Я думаю, что у нас много общего: мы хотим кристально чистой воды, и нам нужен самый чистый воздух, насколько это возможно», — сказал Дональд Трамп.

Трамп также отметил хорошие отношения Финляндии с Россией и выразил надежду на то, что в будущем таковые появятся и у США.

Арктический совет — это ведущий межправительственный форум, содействующий сотрудничеству, координации и взаимодействию между арктическими государствами, коренными общинами и остальными жителями Арктики в связи с общими арктическими вопросами, в частности, в связи с проблемами устойчивого развития и защиты окружающей среды в Арктике. Членами Арктического совета являются Канада, Королевство Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция и Соединённые Штаты Америки.

Парижское соглашение об изменении климата в рамках Рамочной конвенции ООН предусматривает снижение углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было принято в ходе Конференции по климату в Париже в декабре 2015 года. Главной целью соглашения является удержание роста глобальной средней температуры.