Москва, 29 августа, 2017, 11:52 — ИА Регнум. В Москве второй раз за август 2017 года зафиксировано превышение допустимой концентрации сероводорода в воздухе. По словам опрошенных корреспондентом ИА REGNUM экологов, частый источник вредных выбросов в столице — московский НПЗ, и подобные случаи с утечкой следует квалифицировать как экологическое преступление, за которым следует административная и уголовная ответственность.

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«Нужно искать источник сероводорода, обычно это МНПЗ. Происходит утечка, это экологическое преступление, которое квалифицируется либо Административным кодексом, либо 26-й статьей Уголовного кодекса. Нужно начать работать прокуратуре, природоохранному отделу, а также Роспотребнадзору и заниматься своим делом, тогда будет порядок», — считает заслуженный эколог РФ Андрей Пешков.

По словам эколога Сергея Менжерицкого, в 2016 году МНПЗ был оштрафован за вредные выбросы примерно на 1,5 млрд рублей. При этом за год ситуация существенно не поменялась. Более того, когда подобные утечки происходят и жители обращаются на горячую линию правительства Москвы, в департаменте природопользования столицы отвечают, что всё хорошо.

«Абсолютно понятно, если целые микрорайоны накрывает, соответственно, кто еще может их давать — МНПЗ. Выбросы специально делаются ночью, когда город спит. Если происходит выброс, граждане обращаются на горячую линию, сигнал поступает в департамент природопользования, по заявке должны выехать государственный экологический эксперт и лаборатория Мосэкомониторинга, замерить экстренно уровни выбросов, зафиксировать, а затем наложить соответствующий штраф. Можно также вытащить независимую лабораторию, но это достаточно дорогостоящая процедура», — пояснил он.

Отметим, что, согласно статье 251 УК РФ о загрязнении атмосферы, выбросы загрязняющих веществ влекут за собой штраф в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью человека, наказываются штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Мосэкомониторинга, 28 августа на юго-востоке Москвы вновь зафиксировали превышение допустимого уровня концентрации сероводорода. О предыдущем превышении заявляли 17 августа 2017 года. Отметим, что на юго-востоке такие превышения фиксировались уже несколько раз за лето 2017 года, а весной 2017 года в качестве причины повышения концентрации вредного вещества указывали на нештатную ситуацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе.