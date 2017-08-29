Магас, 29 августа, 2017, 11:15 — ИА Регнум. В Ингушетии отказались от принятого ранее решения об отмене торжественных линеек на 1 сентября. То, что начало нового учебного года совпадает в 2017 году с мусульманским праздником Курбан-байрам, не мешает проведению школьных линеек. Об этом заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров, сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе главы региона.

kremlin.ru Школьная линейка

По его словам, пока учителя-мужчины будут совершать положенные по обычаям ритуальные мероприятия, женская часть педагогических коллективов общеобразовательных учреждений будет заниматься проведением школьных линеек, посвященных Дню знаний.

«Мужчины-педагоги спокойно смогут отпроситься у начальства, пойти в мечеть для совершения праздничного утреннего намаза, посетить кладбища, где похоронены родные и близкие, провести религиозные обряды, ритуалы. Они должны получить послабления», — высказал свое мнение Евкуров в ходе совещания с премьер-министром Русланом Гагиевым, руководителями аппаратов администрации главы республики и правительства Баширом Хашагульговым и Мухарбеком Дикажевым.

О том, что празднование начала нового учебного года в Ингушетии будет перенесено на 2 сентября в связи с тем, что в 2017 году на 1 сентября выпадает мусульманский праздник Курбан-байрам, ранее заявил министр образования республики Юсуп Костоев.

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В ряде других северокавказских регионов по вопросу проведения школьных линеек на 1 сентября также принято решение о том, что они не будут отменены. Так, День знаний пройдет по традиции 1 сентября в Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае, Дагестане, Кабардино-Балкарии. Власти других регионов пока не определились с решением о торжественных линейках в этот день.

В Северной Осетии после теракта в бесланской школе №1 в 2004 году 1 сентября считается днем траура по погибшим. С 1 по 3 сентября в республике проводятся траурные мероприятия. Учебный год начинается в школах традиционно 4 сентября.