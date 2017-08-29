Омск, 29 августа, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Фермеры из Омской области, где свирепствует африканская чума свиней (АЧС), вышли на митинг, потребовав от властей снять или смягчить ограничения на продажу свинины.

agurri Свиньи

По сообщениям местных СМИ, в акции протеста 28 августа приняли участие десятки фермеров со всей области. Они заявили, что животных массово уничтожают в угоду крупным свиноводческим предприятиям. Протестующие держали плакаты с надписями «Губернатор, останови АЧС», «Г-н президент, пресеките «беспредел» — уничтожение крестьянской свинины в Омске и Омской области» и так далее.

Шумиху вокруг АЧС участники митинга назвали «полным свинством», передаёт «12 канал». Владельцы частных подворий считают, что они якобы мешают крупным игрокам на этом рынке. Они не понимают, зачем уничтожать сотни голов свиней «даже там, где нет падежа, а вирус не подтвержден лабораторно».

«В Ачаирском районе у меня ребята знакомые, никаких документов им не предъявлялось в связи с АЧС, никаких справок не выдавалось. Свиньи были все живы, никто не пал. Африканская чума буквально за несколько дней косит все поголовье, ни у кого ничего не валило», — цитирует омский телеканал главу личного подсобного хозяйства Юрия Пенькова.

Не все фермеры отреагировали положительно и на предложение властей «переквалифицироваться». Пострадавшим от АЧС по льготной цене предложили приобрести более 2 тыс. птиц: гусей, уток, бройлеров и так далее. Кроме того, крупные сельскохозяйственные предприятия подготовили для реализации около 350 бычков и 150 тёлок.

«Теперь нам предлагают разводить индюшатину, но это мясо не все едят, и тем более нет гарантий, что в следующем году к нам не придёт птичий грипп», — приводит слова одного из митингующих «НГС.Омск». Мужчина добавил, что теперь единственным выходом для фермеров, оставшихся без свиней, является работа вахтовым методом.

По словам начальника Главного управления ветеринарии Омской области Владимира Плащенко, разговоры о неких «теориях заговора» в связи с АЧС — это абсурд.

«Я считаю, что когда возникают какие-либо моменты, касающиеся выгоды людей, всегда начинают расползаться самые нелепые «теории заговоров» и так далее. Поэтому разговоры о каких-то заговорах — это абсурд. Также хотел бы отметить, что большинство на митинге было не фермеров. Потому что настоящие фермеры вложили деньги в свою защищенность. А там были так называемые теневые перекупщики, которые у настоящих крестьян закупали мясо, накручивали цены и на рынке реализовывали. На данный момент они остались без сырья, так как АЧС свирепствует», — заявил Плащенко в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Он призвал обратить внимание на то, что чума свиней в России распространяется уже на протяжении 10 лет.

«Сейчас очень серьезные вспышки идут по Саратовской области, по Краснодарскому краю. Владимирская область — буквально три дня назад КФХ с поголовьем 16,5 тыс. свиней пострадало, и сейчас там происходит отчуждение и уничтожение поголовья. Мое личное мнение — мы должны уже давно приходить к цивилизации. И если фермер содержит по 200−300 свиней, это не может быть личным подворьем, это должно быть крестьянско-фермерским хозяйством, с соответствующим производственным контролем, защищенностью предприятия, — считает собеседник ИА REGNUM. — Нужно следовать строгим правилам и нормам. А когда, извините, в каком-то дворе производится убой скота непонятно каким ножом, а рядом домашняя птица бегает… Непонятно, куда деваются биологические отходы. Это неправильно, так не должно быть».

Он подчеркнул, что в митинге всё же приняли участие несколько настоящих предпринимателей, которые занимаются непосредственно выращиванием свиней:

«И я понимаю, в какой тяжёлой ситуации сейчас оказались крестьяне. Но, повторюсь, всё должно быть цивилизованно. Ведь из-за несоблюдения мер безопасности, пренебрежения ветправилами и возникают такие ситуации. В корень никто не зрит, все ищут мифических виноватых. А теперь — ситуация уже возникла, чума свирепствует, и это нужно воспринимать адекватно. Не надо выходить, создавая скопления людей, и говорить, что АЧС выдумали. А нужно повсеместно принимать меры к тому, чтобы минимизировать распространение данной инфекции. Население почему-то не хочет понимать, что правительству вовсе не выгодно нести многомиллионные затраты на ликвидацию АЧС, никому не выгодно с утра до вечера заниматься ликвидацией этой инфекции, это дорого и очень трудозатратно. Однако это всё делается, чтобы предотвратить распространение чумы свиней».

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Добавим, на сегодняшний день в Омской области из-за АЧС отчуждено уже порядка 14 тысяч свиней. Как уже сообщало ИА REGNUM, с 21 июля в регионе действует режим ЧС в связи с распространением этого вируса, не опасного для человека, но способного нанести огромный экономический ущерб. По словам специалистов, заболевших свиней вылечить невозможно, и остается лишь один путь — уничтожение поголовья. В августе вирус добрался до Ленинского административного округа города Омска.

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Власти региона уверяют, что фермеры, лишившиеся поголовья, получают компенсационные выплаты. Размер выплат составляет 133 рубля за 1 кг живого веса, 186 рублей за 1 кг в убойном весе изъятой продукции животноводства. Всего из резервного фонда правительства Омской области на выплату этих компенсаций выделено 100 млн рублей.

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Ранее по итогам августовского селекторного совещания Минсельхоза РФ по вопросам улучшения эпизоотической ситуации стало известно, что Омская область намерена выступить с инициативой закрепления в федеральном законодательстве предельной численности содержания свиней в личных подсобных хозяйствах. По словам первого зампредседателя областного правительства Андрея Новосёлова, главной причиной распространения инфекции является человеческий фактор. Ведь контролировать большое поголовье и обеспечивать достойное содержание животных трудно.

По состоянию на 15 августа 2017 года пострадавшими от вируса уже считались 75 сельских поселений в восьми районах региона (Саргатский, Любинский, Омский, Таврический, Горьковский, Оконешниковский, Нижнеомский, Кормиловский).

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