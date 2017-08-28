Будапешт, 28 августа, 2017, 22:19 — ИА Регнум. Россия полностью профинансирует строительство новых энергоблоков АЭС «Пакш» в Венгрии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 28 августа в Будапеште.

Atomeromu.hu Машинный зал АЭС «Пакш»

«Работаем по нашим крупным проектам, в том числе в сфере энергетики. Всё, что касается финансирования известного проекта «Пакш», — оно обеспечено 12 миллиардами долларов. В начале следующего года работы могут быть начаты уже на площадке», — сказал российский лидер.

Владимир Путин также отметил улучшение динамики экономических отношений двух стран. По его словам, если в 2016 году во взаимной торговле произошёл спад почти на 9,5%, то за первое полугодие 2017 года зафиксирован рост уже более чем на 20%.

«Наши инвесторы продолжают проявлять интерес к венгерской экономике», — сказал также президент России, отметив, что инвестиции российских бизнесменов в Венгрии составили $1,5 млрд.

«Есть продвижение по проектам более скромным, но всё же конкретным: имеется в виду и сельское хозяйство, и машиностроение, и фармацевтика. Мы видим интерес наших венгерских друзей и партнёров к работе на российском рынке. Всячески это поддерживаем и будем помогать продвижению их бизнес-интересов в России», — добавил Владимир Путин.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что переговоры двух лидеров продолжались полтора часа, стороны «обстоятельно обговорили ход развития двусторонних отношений», а также «обменялись мнениями по европейским делам».

Напомним, Владимир Путин прибыл в Венгрию с визитом, приуроченным к открытию чемпионата мира по дзюдо, — президент России является почётным президентом федерации дзюдо.

В мировом первенстве, которое будет проходить с 28 августа по 3 сентября на площадках спортивной арены имени Ласло Паппа в Будапеште, примут участие 795 спортсменов из 134 стран, в том числе 30 представителей России.

Читайте также: Der Spiegel: Встреча Путина и Орбана ничего хорошего для ЕС не сулит