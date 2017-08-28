Берлин, 28 августа, 2017, 21:10 — ИА Регнум. «Российский президент и венгерский премьер встретятся в Будапеште в нынешнем году уже второй раз, — пишет немецкий журнал Der Spiegel. — Официально визит Владимира Путина связан с открывающимся в мадьярской столице чемпионатом мира по дзюдо: глава Кремля является почетным президентом международной федерации этого вида спорта. Реально же речь пойдет об общих экономических интересах и совместном политическом сигнале, который будет двумя лидерами послан обществу».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Виктором Орбаном

Авторы издания Кристина Хебель и Кено Верзек вспоминают, что «в 2015 году, когда Орбан принимал у себя Путина, это был первый визит российского лидера в страну НАТО после Крымского кризиса». «Таких вещей Путин не забывает. А в условиях, когда из-за вмешательства в Сирии Россия все больше остается в международной изоляции, шефу Кремля просто больше негде рассчитывать на бо́льшую сердечность, чем в Венгрии», — отмечают они.

Эксперты, опрошенные корреспондентами журнала, склонны считать, что «речь на встрече двух лидеров пойдет об АЭС «Пакш», куда РФ намерена инвестировать 10 млрд евро, а также о цене на российский газ».

Встреча носит «непрозрачный» характер — в средствах массовой информации освещаться не будет, а значит, и пресс-конференция по ее итогам тоже не состоится, уверены в Der Spiegel.

По мнению издания, «Венгрия — важнейший партнер России по дестабилизации Евросоюза, это кремлевский таран против антироссийских санкций ЕС». «Орбан при каждом удобном случае высказывается за отмену этих ограничений, а Москва с удовольствием заключает с ним выгодные ему договоры. Путин — своеобразный пример для Орбана, который провел недавно через венгерский парламент точно такой же закон о неправительственных организациях — иностранных агентах, какой в России был принят в 2012 году», — отмечают в Der Spiegel.