Будапешт, 28 августа, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обещал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану теоретический урок по борьбе дзюдо, сообщает официальный сайт Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Виктором Орбаном

Разговор на спортивную тему лидеры России и Венгрии начали по причине того, что визит Владимира Путина в Венгрию был приурочен к открытию в Будапеште чемпионата мира по дзюдо.

«Спасибо за приглашение. Это, конечно, не футбол, но тоже хороший вид спорта», — заметил Владимир Путин.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал президенту России о выпуске в Венгрии специальной книги по борьбе дзюдо со ссылками на высказывания Владимира Путина о тонкостях этой борьбы.

Президент России признался, что является соавтором данной книги, и пообещал Виктору Орбану ознакомить его с теорией дзюдо.

Затем Владимир Путин посетил поединок российской спортсменки Ирины Долговой и дзюдоистки из Казахстана Отгонцэцэг Галбадрах.

Кроме того, Владимир Путин планирует встретиться с президентом Монголии Халтмагийином Баттулгой.

Напомним, чемпионат мира по дзюдо будет проходить в Будапеште с 28 августа по 3 сентября.