* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 28 августа, 2017, 18:37 — ИА Регнум. За последние сутки ВКС России уничтожили в Сирии четыре танка, 16 автомобилей с тяжелым вооружением, шесть грузовиков с боеприпасами и два укрепленных района террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, сообщает 28 августа департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Минобороны России ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

В сообщении уточняется, что самолеты российских ВКС в течении последних суток наносили авиаудары по террористам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате которых уничтожили под сирийским городом Дейр-эз-Зор четыре танка, 16 внедорожников с тяжелым вооружением, шесть грузовых автомобилей с боеприпасами и два укрепленных района с позициями для артиллерийских орудий.

Действия российских ВКС способствовали продолжению наступления сирийских войск вдоль восточного берега реки Евфрат, проводящегося с целью деблокирования города Дейр-эз-Зор.

По данным Минобороны России, формирования ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются перегруппироваться и укрепить свои позиции в районе Дер-Эз-Зор.

Как сообщало ИА REGNUM, сирийская армия и ополчение с трех направлений наступают на блокированный террористами город Дейр-эз-Зор, куда ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас сосредотачивает боевиков из Мосула и большинство наиболее боеспособных формирований из Ракки.

По мнению начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергея Рудского, успешное деблокирование города Дейр-эз-Зор будет означать разгром наиболее боеспособных формирований ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующих на территории Сирии.