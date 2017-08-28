Москва, 28 августа, 2017, 18:14 — ИА Регнум. В преддверии праздника Дня знаний и начала учебного года общественные приемные «Единой России» в регионах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям.

Светлана Иванова ИА REGNUM День знаний

«Дети — наше будущее, и вопросы их воспитания, подготовки к школе мы не можем оставить без надлежащего внимания. Об этом заявила председатель Комиссии Президиума Генерального совета «Единой России» по работе с обращениями граждан к председателю партии Галина Карелова.

По словам Галины Кареловой, в летний период времени на базе почти всех приемных проходит акция «Собери ребенка в школу».

«Здесь организуется сбор канцелярских принадлежностей, учебников, вещей, которые могут пригодиться детям в обучении. В акции принимают участие не только депутаты, представители администраций регионов, но и различные организации, а также неравнодушные люди. Собранные вещи предназначены для детей из малообеспеченных и многодетных семей», — отметила парламентарий.

Уже сейчас проходят торжественные мероприятия, в ходе которых детишкам вручают портфели, наполненные школьными принадлежностями. Также в ходе приемов граждан нуждающимся заявителям, обратившимся в общественную приемную партии с проблемой подготовки детей к учебному процессу, вручают рюкзаки с канцелярскими наборами.

«Сотрудники общественных приемных партии входят в состав межведомственных комиссий, проверяющих готовность образовательных учреждений к новому учебному году. В рамках рейдов проверяется выполнение требований пожарной безопасности и ЧС, условий защищённости от террористических угроз, соблюдение санитарных правил и норм и многое другое. Члены комиссии проверяют состояние пищеблока, учебных классов, актового и спортивного залов, постов охраны. Подобные проверки уже прошли в Ставропольском крае, Чеченской Республике, Московской, Самарской, Омской, Брянской областях и других регионах РФ», — отметила Галина Карелова.

Общественные приемные председателя партии в последние недели августа также проводят «горячие линии» с привлечением представителей профильных департаментов и министерств по вопросам образования.

Каждый желающий может позвонить по телефону и задать интересующий вопрос, связанный с обучением или организацией учебного процесса. Эксперты подробно информируют и дают необходимые рекомендации по решению сложившейся ситуации.

Наряду с проведением телефонных консультаций, общественные приемные проводят прием граждан как на базе РОП и МОП, так и организовывают выездные тематические приемы, посвященные вопросам образования. Благодаря подобным мероприятиям, организованным общественными приемными, партийцы узнают о существующих проблемах учебных заведений, которые необходимо решить в ближайшее время.

Так, в ходе одного из приемов, были озвучены проблемы, связанные с ремонтом учебного заведения в Красноярском крае. После обращений представителей этого учреждения необходимая помощь была оказана. Помогли с ремонтом также еще нескольким школам в субъектах России.