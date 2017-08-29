Москва, 29 августа, 2017, 11:32 — ИА Регнум. То, как в последние десятилетия развивались отношения приарктических стран и каким образом этот процесс затронул Россию, обсудили в своей беседе обозреватель ИА REGNUM Саркис Цатурян и постоянный автор Вячеслав Зиланов.

Per Harald Olsen Шпицберген

Интерес к Арктике не уменьшается вот уже на протяжении 200 лет. Являясь перспективной территорией хозяйственной и транспортной деятельности, этот регион еще в ХХ веке стал зоной пристального исследования и промышленного освоения. Даже в периоды революции и Гражданской войны Россия не забывала о важности освоения Арктики. Уже в 1918 году советское правительство утвердило декрет об охране рыбных и звериных промыслов в Баренцевом и Белом морях. Освоение Северного морского пути, начавшееся в 30-х годах, послужило бурному развитию арктических территорий СССР.

Предполагалось также, что Кольский залив станет крупнейшей военно-морской базой. Эта точка зрения была альтернативной по отношению к своей предшественнице. Царское правительство предполагало развитие военно-морского флота на Балтике, но ослабление и Российской империи, и СССР в определенные исторические периоды также сказывалось на положении арктических дел. Постоянное давление на Российскую Федерацию со стороны ее соседей по Северному Ледовитому океану является тому ярким примером.

О том, как развивались отношения современной России с соседями по Арктике, читайте здесь: «Договор Медведева — Столтенберга урезал владения России в Арктике»

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