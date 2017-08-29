Москва, 29 августа, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Подводя итоги визита Госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина в Москву, стоит подчеркнуть некоторое беспокойство, прослеживающееся в публикациях части крупных католических СМИ. О том, какую позицию занял британский католический портал Сatholic Herald, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Kremlin.ru

Британское издание прямо намекает на то, что «примирение с врагами всегда имеет риск отчуждения своих друзей». Попытка сопоставить Россию с работником одиннадцатого часа, который вдруг вызвал интерес Ватикана больше, чем его давние и верные союзники, читается в тексте уважаемого британского портала. Можно привести несколько возражений этой точке зрения. Прежде всего, стоит учесть, что визит кардинала Паролина был государственным, именно как представитель государства Ватикан кардинал общался с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Речь шла об определенных дипломатических преимуществах, которые Москва могла бы получить, налаживая межгосударственные контакты между РФ и Ватиканом. И таковые преимущества уже получены. Кроме того, в контексте контактов по государственной линии кардинал отметил, что тема защиты ближневосточных христиан также является вопросом, по которому позиции РФ и Ватикана совпадают.

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