Астана, 28 августа, 2017, 16:32 — ИА Регнум. В Казахстане усилиями власти и гражданского общества удалось вернуть из радикальных религиозных течений в традиционные около 300 человек. Об этом сегодня, 28 августа, на пресс-конференции заявил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мечеть

«За текущий год силами различных информационно-разъяснительных групп удалось добиться перехода в традиционное русло около 300 человек, которые до этого были на радикальных позициях. Но эта работа должна, безусловно, усиливаться. Нас этот показатель не совсем устраивает», — рассказал министр.

Чиновник рассказал, что в ноябре 2017 года в парламент Казахстана будет внесен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений».

Данный закон основан на концепции государственной политики в религиозной сфере на 2017—2020 годы. Над этой концепцией работала большая группа экспертов. Концепция была утверждена указом президента Казахстана от 7 июля 2017 года.

«Этот документ — своего рода открытый месседж обществу в отношении роли и места религии в жизни нашего государства. Его нормы включили приоритеты послания президента и рекомендации общественности», — пояснил Ермекбаев.