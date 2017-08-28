Брянск, 28 августа, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Супруга губернатора Брянской области Александра Богомаза попала в рейтинг самых обеспеченных жен российских госслужащих, составленный журналом Forbes. Впрочем, для известной в регионе бизнес-леди это далеко не первый случай попадания в рейтинг знаменитого издания. Возможно, этим объясняется крайне спокойная реакция на новость и со стороны местных СМИ, и со стороны правительства региона.

Диего Ривера. Ночь бедных. 1928. Ночь богатых. 1928

Супруга брянского губернатора в этом году оказалась на третьем месте среди жен российских чиновников: опередили ее в рейтинге жена главы Татарии с доходом в 2,3 млрд рублей и жена главы городского совета Улан-Удэ, доход которой за год составил 1,9 млрд рублей.

Ольга Богомаз, которая является владелицей крупного крестьянско-фермерского хозяйства, в 2016 году получила доход в 864 миллиона рублей. Причем, если сравнивать с предыдущими годами, заработок супруги главы Брянской области сократился — в 2015 году она получила доход в 910,5 млн рублей, но тогда она занимала первое место в рейтинге.

Читайте по теме: Семья брянского губернатора стала беднее на 44 млн рублей

Почти миллиардеры: семья брянского губернатора заработала 914 млн рублей

Основным направлением КФХ «Богомаз» является картофелеводство.

«Начинали мы еще в 1998 году с одного гектара земли для обработки, а сейчас по валовому производству картофеля мы являемся первыми производителями в России», — рассказывала ранее в интервью сама Ольга Богомаз.

Брянские СМИ на данный момент ограничились всего лишь констатацией факта — супруга губернатора вновь вошла в рейтинг богатейших жен российских чиновников.

Издание «Брянские новости» между тем напоминает, как ранее сам Александр Богомаз рассказывал о работе супруги представителям Изборского клуба.

«Всё наше хозяйство с первого дня было записано на мою жену Ольгу. Оно и называлось крестьянско-фермерским хозяйством «Богомаз О. А.». Она и руководитель, и учредитель. Теперь о 900 миллионах рублей. Это ведь не доход! Это капитализация! То есть, если все взять и продать — технику, постройки, землю, то теоретически эта сумма получится. А её преподали так, словно она в кармане у жены губернатора лежит», — говорил Александр Богомаз.

Брянск Today в заметке, посвященной доходам семьи губернатора, добавляет, что бизнесом супруга главы региона управляет при помощи двоих взрослых сыновей.

Между тем практически незамеченным оказалось включение в рейтинг супруги другого крупного брянского чиновника — на седьмой строчке с доходом в 266 млн оказалась жена депутата Брянского горсовета Алексея Исаева. При этом сам народный избранник задекларировал 11,7 миллиона рублей, отмечает НашБрянск.ru.

Официальный комментарий на портале правительства Брянской области в связи с обсуждаемой новостью пресс-служба решила не размещать.

Интересно, что многие читатели, оставлявшие комментарии под новостями о доходах супруги Богомаза, в целом высказывались в ее поддержку.

«Это хорошо, что люди, которые поднимают село, стали получать доходы. Это означает, что деревня русская будет жить», — написал один из читателей.

«Он (Forbes — прим. ИА REGNUM ) — уже не первый раз считает деньги Богомазов, не вникая в суть их сельского труда. И правильно сделал Богомаз, объяснив, что означают эти доходы. А то многие думают, что это зарплата», — вторит другой.

«Просто у нас картофельный край. Очень любим есть картошку», — пишет читатель.

Впрочем, далеко не все участники обсуждения были лояльны: «Для этого и идут во власть, чтоб приумножить свой доход за счет обычного населения. Читать противно это все! Хоть бы людей не злили!!! На фоне уровня зп в Брянске учителя 13 т.р., медсестры 6…»

А вот в соцсетях куда активнее обсуждалась другая новость — о том, что зарплата учителя начальной школы в Брянске составляет лишь 13 тыс. рублей.

«И так по всем бюджетникам. Ну, кроме судей, прокурорских и т.д. и т.п. Тех, кто охраняет власть», — написал один из пользователей.

«В поликлинике 7800. Могу тоже корешок выложить», — делятся информацией о своих зарплатах сотрудники бюджетной сферы, добавляя, что в вузах — ситуация не намного лучше, чем в школах.