Пекин, 28 августа, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Китай готов принять закон о ядерной безопасности, который поможет предотвратить несчастные случаи на ядерных объектах и будет способствовать развитию атомной промышленности, 28 августа сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Китайская стена

Новый закон необходим для развития атомной отрасли, повышения уровня ядерной безопасности, предотвращения аварийных ситуаций на АЭС, защиты здоровья людей и окружающей среды.

Закон призван управлять рисками, связанными с созданием ядерных объектов, выводом их из строя и хранением ядерных отходов. Законодатели заявили, что закон о ядерной безопасности, скорее всего, будет принят в пятницу, 1 сентября, на заключительной сессии парламента.

Напомним, в 2016 году Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет о ядерной безопасности Китая, в котором говорится, что Китай принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности на атомных объектах, однако ему необходимо «продолжить работу» в таких областях, как утилизация ядерных отходов и вывод из строя устаревших ядерных объектов.

Безопасность в атомной отрасли начинает играть всё более важную роль, поскольку КНР стремится нарастить экспорт своих ядерных технологий. Китай уже подписал соглашения о строительстве реакторов в Аргентине, Румынии, Египте и Кении.

В ближайшее десятилетие в Китае запланировано строительство более 60 атомных электростанций.