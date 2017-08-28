Тегеран, 28 августа, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Российская нефтегазовая компания «Лукойл», нацеленная на расширение сотрудничества с Ираном в энергетической сфере, определила план по разработке иранского месторождения Мансури на юго-западе страны. Соответствующий порядок действий был представлен национальной иранской нефтяной компании (National Iranian Oil Company) на заседании специального комитета по запасам углеводородов. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает агентство Shana.

Иван Шилов ИА REGNUM

План российской компании предполагает разработку месторождения в несколько фаз с последующими сценариями добычи углеводородов. Причем план действий подразумевает увеличение добычи нефти и газа.

Оператором добычи на месторождении является National Iranian South Oil Company, дочернее предприятие NIOC. Сейчас же на разработку Мансури претендуют «Лукойл» и индонезийская Pertamina. Документация последней была тоже рассмотрена на заседании. В результате анализа нескольких планов основа для разработки месторождения была выбрана, заявили в комиссии по запасам.

Напомним, что российская компания уже имела опыт работы в Иране. Так, в 2003 году «Лукойл» вошел на рынок ИРИ в составе консорциума с норвежской компанией «Норс гидро» с долями в 25% и 75% соответственно. Проект стал успешным: удалось открыть нефтяные месторождения Азар и Шангуле. Выйти из ряда проектов «Лукойл» был вынужден в 2011 году в связи с введением против ИРИ санкций. После отмены ограничительных мер «Лукойл» решил вернуться на уже знакомый иранский рынок, а январе 2016 года компании удалось заключить с Тегераном сделку на разведку двух нефтяных месторождений на юге страны в районе Дашт-е Абадан в Хузестане и на севере Персидского залива.

«Лукойл» уже начал работу в Иране. Компания проводит исследования севера Персидского залива, и теперь будет изучать геологию по Южному Каспию. Помимо этого, ранее глава компании Вагит Алекперов заявлял, что хотел бы подписать с иранской стороной контракт по месторождениям Мансури и Аб Теймур, запасы каждого из которых оцениваются в 1 млрд тонн. Причем сделать это планируется уже в октябре или ноябре 2017 года. Амир Хосейн Заманиния, заместитель министра нефти Ирана, в свою очередь, позднее отметил, что определенность по поводу этих двух месторождений будет только к 2018 году. Пока же Иран договорился с несколькими зарубежными компаниями по поводу совместной работы на этих двух месторождениях.

Как передавало ИА REGNUM, в мае этого года «Лукойл» пообещал до начала осени пересмотреть свою инвестиционную программу. Это значит, что могут быть пересмотрены проекты на территории России из-за соглашения о сокращении объемов добычи нефти. Правда, сокращение добычи будет небольшим.

Но подготовка ряда контрактов с Ираном должна завершиться. На тот момент, как отмечал Алекперов, сдерживающим фактором для начала работы в Иране является закон. Необходимо, чтобы он трансформировал эти контракты в реальные экономические параметры. Но в любом случае уже проработаны многие технические детали для добычи и транспортировки нефти компаний из Ирана. В частности, определена технология добычи и транспортировки энергоносителей и количество инвестиций.