Мехико, 28 августа, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Мексики заявило о категорическом отказе платить за стену на границе с США, говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Sgt. 1st Class Gordon Hyde Американская стена на границе с Мексикой

«Наша страна ни при каких условиях не будет платить за стену на территории вдоль границы с США», — утверждается в сообщении.

МИД Мексики поясняет, что такая позиция не является частью переговорной стратегии, но принципом суверенности и достоинства. По поводу строительства стены МИД пообещал не вести дипломатию в соцсетях или в СМИ.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа намерена воздвигнуть пограничную стену стоимостью более $20 млрд, это было одним из предвыборных обещаний нового главы Белого дома.

Накануне в соцсети Twitter Трамп снова заявил о необходимости стены на границе с Мексикой, поскольку уровень преступности в этой стране «является одним из наивысших в мире».

Протяженность общей границы между США и Мексикой составляет более 3 тыс. километров. Стену планировалось построить за три года примерно на половине границы.