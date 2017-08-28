Луганск, 28 августа, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Скрыть массовые пожары на территории Луганской области пытается Киев, обвиняя в поджогах войска Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщает 28 августа Луганский информационный центр.

skeeze Лесные пожары

Таким образом, Марочко прокомментировал слова представителя Украины в подгруппе по безопасности Контактной группы Евгения Марчука о том, что войска республик намеренно поджигают осветительными ракетами территории, подконтрольные Украины.

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По словам Марчука, ополченцы якобы используют тактику «выжженной земли», поджигая территории осветительными ракетами. В реальности же, сказал Марочко, пожары возникли не из-за действий ополченцев, а по недосмотру украинских властей.

«Более недели назад пожары охватили территории Малиновского лесничества и Передельских дач. Вследствие чего в этих районах, по некоторым данным, сгорело в общей сложности от 20 до 40 домов», — отметил подполковник.

Он добавил, что непричастность ополченцев к пожарам видна невооруженным взглядом, поскольку войска республик физически не способны поджечь указанные Киевом территории.

«Например, расстояние до Передельских дач от линии соприкосновения более 10 км», — подчеркнул представитель ЛНР.

Напомним, командование ВСУ неоднократно обвиняло войска ЛНР и ДНР то в нарушении Минских соглашений, то в обстрелах «самих себя». Одновременно с этим, Киев нанимает иностранных наемников из Грузии, Польши, стран Ближнего Востока для войны в ополченцами, регулярно нарушает перемирие и устраивает теракты на территории ЛНР и ДНР.