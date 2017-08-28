Москва, 28 августа, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Сегодня, 28 августа, президент РФ Владимир Путин одобрил подписание соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Freedesignfile.com Угрозы в киберпространстве

Кроме того, глава государства разрешил МВД в ходе переговоров о подписании данного соглашения вносить в его проект, одобренный правительством РФ, «изменения, не имеющие принципиального характера».

В документе отмечается, что соглашение между странами СНГ по борьбе с киберпреступностью будет подписано на высшем уровне.

Напомним, в конце июля 2017 году в Душанбе состоялось заседание совета глав МВД государств-участников СНГ.

На заседании министры внутренних дел стран СНГ обсуждали вопросы взаимодействия и процесс реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина») выступил с предложением создать специальное Агентство по национальной кибербезопасности. По его словам, такое агентство обеспечит безопасность «цифровой экономики» и защитит от политических экстремистов.

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Справка ИА REGNUM :

Содружество Независимых Государств (СНГ) создано в декабре 1991 года. СНГ объединяет: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Россию, Таджикистан, Узбекистан и Украину. С августа 2005 года Туркмения вышла из действительных членов СНГ и получил статус ассоциированного члена-наблюдателя. С декабря 1993 по 18 августа 2009 года в состав СНГ входила Грузия.