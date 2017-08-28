Москва, 28 августа, 2017, 13:55 — ИА Регнум. В акваторию Средиземного моря прибыли две новейшие подводные лодки «Колпино» и «Великий Новгород». Об этом 28 августа сообщил журналистам представитель Черноморского флота РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.

Admship.ru Подводная лодка Б-271 «Колпино»

Как пояснил Трухачёв, большие дизельные подводные лодки совершили межфлотский переход с Балтийского моря на Черноморский флот. В Средиземное море они прибыли в надводном положении, сопровождал субмарины спасательный буксир Балтийского флота СБ-921.

Подлодки усилят постоянное соединение ВМФ в Средиземном море. Субмарины «Колпино» и «Великий Новгород» являются пятой и шестой в проекте 636.3. Они были построены на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге для Черноморского флота.

Напомним, многоцелевые дизельные подводные лодки модифицированного 636 проекта «Варшавянка» предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, постановки минных заграждений, сбора разведданных различного типа. Их особенность — низкий уровень шумности. Подлодки версии 636.3 несут на себе комплекс ударного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ».

С 2010 по 2016 год было построено шесть лодок такого типа для Черноморского флота РФ. Это субмарины «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Краснодар», «Колпино» и «Великий Новгород».

В июне 2017 года подводная лодка «Краснодар», находясь в восточной части акватории Средиземного моря, выпустила крылатые ракеты «Калибр» по объектам террористов в Сирии.

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