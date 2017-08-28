Рига, 28 августа, 2017, 13:40 — ИА Регнум. В ходе совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2017» Латвии стоит быть готовой к возможным провокациям, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, сообщает портал Rus.delfi.lv. Причем, по словам Ринкевича, «сначала они могут выглядеть как случайное происшествие, но потом это может вылиться в полномасштабную кризисную ситуацию в стране».

Mil.ru Учения Запад-2017

При этом министр уверен, что речь не пойдет о прямом военном нападении на страну, и прямой угрозы Латвии не несут. Во многом это обусловлено тем, что сейчас в Латвии размещен контингент НАТО. Но отдельные попытки «прощупать» систему обороны могут вестись — например, «военные самолеты России могут случайно войти в воздушное пространство Латвии», считает глава МИД.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министерство обороны Латвии получило приглашение Белоруссии для двух военных наблюдателей принять участие в предусмотренных в сентябре российско-белорусских учениях «Запад-2017».

В свою очередь посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш заявил: «Именно в этот раз у НАТО нет никакой информации, что нечто страшное может произойти. Тем более что Белоруссия, а затем и Россия пригласили наших наблюдателей. Мы это только приветствуем — это лишь повышает уровень доверия».

Напомним, совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2017» пройдут в сентябре 2017 года. По утверждениям латвийских политиков, на проходивших ранее под тем же названием учениях в 2013 и 2009 годах «отрабатывалось нападение на страны Прибалтики и Польшу».