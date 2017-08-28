Сеул, 28 августа, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил вооружённым силам страны разработать наступательную стратегию на случай агрессии со стороны Северной Кореи, сообщает 28 августа «Рёнхап».

Laurent Nautilus Армия РК

Южнокорейский лидер отметил, что в кратчайшие сроки необходимо провести реформу армии, которая бы соответствовала современным требованиям войны. Это необходимо для того, чтобы вооружённые силы смогли быстро перейти от обороны к наступлению в случае, если КНДР пересечёт «крайнюю черту» и нанесёт удар по Сеулу.

«Кроме того, я хочу, чтобы вы повысили мобильность наших вооружённых сил и систему противовоздушной обороны», — добавил Мун Чжэ Ин.

Он также отметил важность военной реформы, ведь «только сильные и обеспеченные современным оружием страны могут гарантировать мир».

Напомним, 26 августа Северная Корея осуществила запуск баллистических ракет. По данным американских и японских СМИ, КНДР произвела пуск трёх баллистических ракет из провинции Канвондо, которые пролетели 250 км и упали в Японское море.