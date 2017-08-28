Южная Корея разработает наступательную стратегию в ответ КНДР
Сеул, 28 августа, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил вооружённым силам страны разработать наступательную стратегию на случай агрессии со стороны Северной Кореи, сообщает 28 августа «Рёнхап».
Южнокорейский лидер отметил, что в кратчайшие сроки необходимо провести реформу армии, которая бы соответствовала современным требованиям войны. Это необходимо для того, чтобы вооружённые силы смогли быстро перейти от обороны к наступлению в случае, если КНДР пересечёт «крайнюю черту» и нанесёт удар по Сеулу.
«Кроме того, я хочу, чтобы вы повысили мобильность наших вооружённых сил и систему противовоздушной обороны», — добавил Мун Чжэ Ин.
Он также отметил важность военной реформы, ведь «только сильные и обеспеченные современным оружием страны могут гарантировать мир».
Напомним, 26 августа Северная Корея осуществила запуск баллистических ракет. По данным американских и японских СМИ, КНДР произвела пуск трёх баллистических ракет из провинции Канвондо, которые пролетели 250 км и упали в Японское море.