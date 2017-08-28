Варшава, 28 августа, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Польские волонтёры из содружества «Курск», реставрирующие памятники советским воинам в Польше, просят россиян помочь привести в порядок заброшенную могилу солдата Войска Польского Петра Грицкевича.

Польское общество «Курск» Заброшенная могила солдата Войска Польского Петра Грицкевича в Кросно-Оджаньске

Захоронение расположено в городе Кросно-Оджаньске на границе с Германией.

«Три года назад в Кросно-Оджаньске мы восстановили памятник советским солдатам, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM командир «Курска» Ежи Тыц. — В этом же городе на муниципальном кладбище находится могила польского солдата, который прошел боевой путь — от Ленино до Берлина в составе Войска Польского, вместе с вашими воинами прогнал гитлеровцев. Его могила, к сожалению, в ужасном состоянии».

Могила Петра Грицкевича представляет собой крест из сваренной металлической трубы, на котором прикреплена табличка в виде польского геральдического щита с надписью: «Gryckiewicz Piotr, ur. 01.01.1889, zm. 02.03.1966 . Brał udział w pierwszej i drugiej wojnie swiatowej z pod Lenino do Berlina» («Принимал участие в Первой и Второй мировых войнах от Ленино до Берлина»).

По словам Ежи Тыца, по всей видимости, семьи у польского солдата уже не осталось, и только потому, что «Курск» решил привести в порядок захоронение, обратившись с соответствующим разрешением к властям города Кросно-Оджаньске, муниципалитет решил не ликвидировать могилу на коммунальном кладбище.

«Мы восстановили памятник вашим солдатам, теперь просим россиян помочь восстановить могилу польскому солдату, — обратился через ИА REGNUM командир «Курска». — Обновленную могилу мы хотим открыть 12 октября — в день начала битвы под Ленино».

Польское общество «Курск» Польский муниципалитет планировал снести могилу, поскольку она длительное время является бесхозной

«Знайте, что наша организация «Курск» занимается делом, которое в Польше становится всё более опасным. Но никто из нас не собирается сдаваться, мы держим фронт, потому что знаем, что по-другому просто нельзя. Правда за нами, потому мы не боимся идти почти уже боевым путём», — подытожил Тыц.

ИА REGNUM уточняет, что битва у белорусского села Ленино 12−13 октября 1943 года стала первым сражением польско-советского братства по оружию. В бою с гитлеровцами сражались солдаты 33-й армии Западного фронта под командованием генерала Василия Гордова, в состав которой входила 1-я польская пехотная дивизия им. Тадеуша Костюшко.

Польский город Кросно-Оджаньске также имеет символическое значение в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. До победы над Третьим рейхом это был германский город Кроссен-на-Одере — родина немецкого псевдоученого Цеча, который стал одним из теоретиков нацизма. При Гитлере массовыми тиражами издавалось его произведение «Происхождение и история арийского племени», в котором утверждалось, что Атлантида была населена голубоглазыми блондинами-вегетерианцами, наследниками которых является «германская раса».

От редакции. Шеф-редактор ИА REGNUM в Калининграде готов предоставить контакты Ежи Тыца читателям, которые решат помочь «Курску». Пишите — av@regnum.ru.