Ольденбург, Германия, 28 августа, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Медбрат Нилс Хёгель, осужденный за убийство пациентов посредством передозировки лекарств для сердца, мог убить по меньшей мере 84 человека, сообщает Associated Press.

Шприц

С таким заявлением 28 августа выступил глава полиции Ольденбурга Йохан Кюме, по словам которого власти ФРГ обнаружили доказательства причастности Хёгеля к смерти более 80 человек.

В полиции также добавили, что масштаб убийств, скорее всего, шире, поскольку некоторые его жертвы были после смерти кремированы.

Напомним, будучи медбратом одной из немецких больниц, Хегель делал инъекции сердечных препаратов, сознательно превышая дозу.

Первоначально предполагалось, что от его рук погибло 43 человека.

Суд приговорил его к пожизненному заключению.