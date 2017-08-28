Якутск, 28 августа, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Три компании Якутии: АК «Якутскэнерго», АО «Сахаэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» в 2016 году пожертвовали по 43 млн рублей каждая партии «Единая Россия». Это информация из сводного финансового отчёта правящей партии, размещённого на сайте избиркома РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

lumpi Деньги в руку

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Щедростью якутских энергокомпаний возмущён один из лидеров общественного движения «Народная воля» Эрэл Васильев. Он считает, что «единороссы» фактически получили деньги жителей республики, которые вынуждены втридорога платить по высоким северным тарифам, и отправил жалобу на такую несправедливость лидеру партии и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

«В 2016 году тарифы на электроэнергию в Якутии были повышены на 7,5%, то есть, получается, тарифы повышали для того, чтобы вышеупомянутые убыточные компании спонсировали Вашу партию? — публикует текст письма якутского общественника Медведеву «Блокнот Якутска». — Почему и как допускается спонсорская помощь этими компаниями, если они убыточные? Ни в одной стране мира политические партии так нагло не лезут в карманы своих граждан. Не все жители республики состоят в партии «Единая Россия», мы даже не знаем — какие партийные взносы делаете Вы лично, Дмитрий Анатольевич, не знаем, сколько лично вносит в партийную кассу глава Якутии Егор Афанасьевич Борисов. Зато мы знаем, что Вы заставили каждого якутянина сделать «партийный взнос» в сумме 129 млн рублей».

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Эрэл Васильев потребовал от имени всех жителей региона вернуть переданные партии от компаний Якутии 129 млн рублей, разобраться «в этой возмутительной ситуации, провести проверку и наказать лиц, допустивших изъятие средств у убыточных предприятий-монополистов с регулируемым государством тарифом на поддержание деятельности отдельной политической партии».

Как сообщало ИА REGNUM, финансовое состояние энергоснабжающих компаний Якутии «Якутскэнерго», «Сахаэнерго» и «Теплоэнергосервис» можно назвать кризисным, заявлял 4 июля 2017 года на заседании Госсобрания депутат региона, экс-гендиректор «Якутскэнерго» Олег Тарасов.

«Заморожены инвестиционные программы, не выполняются в полном объёме ремонтные программы, в том числе подготовка к прохождению весенне-осенне-зимнего периода 2017−2018 годов», — конкретизировал он.