Пекин, 28 августа, 2017, 11:21 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин подтвердила информацию о мирном урегулировании пограничного спора на сиккимском участке государственной границы.

(сс) Mfield Граница Индии и Китая

Индийская сторона отводить военнослужащих и технику — это стало возможно благодаря совместным договоренностям, достигнутым между представителями Пекина и Нью-Дели. Подробности соглашения между КНР и Индией пока не раскрываются, пишет «Чжунго синьвэнь».

«Я рада сообщить, что индийские военнослужащие вернулись на территорию Индии. Пекин придает огромное значение развитию отношений с Индией, власти КНР продолжат уважать международное право и достигнутые договоренности между правительствами двух стран», — отметила пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Индия и Китай договорились о «скорейшем разведении» войск со спорных территорий на границе двух стран.