Вильнюс, 28 августа, 2017, 10:53 — ИА Регнум. В Литве летом 2017 года вырос уровень безработицы среди молодежи, сообщает литовский коммерческий телеканал LNK. Работу начали искать недавние студенты, окончившие университеты, колледжи или профессиональные школы. Они с дипломом на руках, но без работы, обращались на Биржу труда, чтоб за ее средства получить другую профессию.

Миллионы безработных рук! Советский плакат

«Эти молодые люди нигде не учатся и не работают. У них есть дипломы об окончании университетов или профессиональных школ, но нет работы. На Бирже труда собрались молодые люди, желающие стать программистами, поварами, парикмахерами. Юрий на деньги Биржи труда надеется стать водителем грузовика. Он говорит, что слышал, будто дальнобойщики очень хорошо зарабатывают, что даже не успевают тратить все деньги», — рассказывает автор репортажа. «Водители с категорией С хорошо зарабатывают. Они ездят по шесть недель, и у них всегда есть деньги. У них нет времени их тратить. Все время остаются деньги. Можно дом построить. Это моя мечта», — рассказывает безработный Юрий Улявичюс.

Другая безработная — Алина, с которой побеседовали журналисты, хочет работать мастером по маникюру. После обучения она надеется работать на себя и создать свою историю успеха. «Это красота. Очень женственная работа. Я хотела бы стремиться к высотам. Руки — визитная карточка женщины, и мне это нравится. Спустя некоторое время я планируют учредить свой бизнес работать не на кого-то, а на себя, и хочу, чтобы на меня работали», — делится мечтами Алина Раугене.

Среди 130 000 безработных Литвы около 22 000 — молодые люди, у каждого четвертого есть высшее образование, но в основном — среднее.