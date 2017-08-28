Сеул, 28 августа, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Южнокорейские и американские военные эксперты считают, что баллистические ракеты, испытанные Северной Кореей 26 августа, относятся к классу малой дальности, сообщает 28 августа агентство «Рёнхап».

English.yonhapnews.co.kr Запуск БР Пуккыксон-2 (Полярная Звезда 2)

"По нашим совместным с США предварительным оценкам, высока вероятность, что это была баллистическая ракета малой дальности», — цитирует агентство слова военных экспертов.

В агентстве отмечают, что военные будут и дальше анализировать информацию.

Напомним, 26 августа Северная Корея осуществила запуск баллистических ракет. По данным американских и японских СМИ, КНДР произвела пуск трёх баллистических ракет из провинции Канвондо, которые пролетели 250 км и упали в Японское море.

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Позже в Пентагоне заявили, что ракеты не являлись угрозой ни для американской военной базы на острове Гуам, ни для территории США. Отмечается, что одна из ракет тут же после запуска взорвалась, и еще две взорвались во время полета. В правительстве Японии также заявили, что запуск ракет не являлся прямой угрозой для Токио.

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