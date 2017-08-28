Пекин, 28 августа, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Китай и Россия могут объединиться для дальнейшего изучения космического пространства. Первым направлением для совместной работы может стать пилотируемая лунная программа, сообщает китайское издание «Синьхуа».

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Источники сообщают, что соглашение между Москвой и Пекином может быть подписано уже в октябре текущего года. Соглашение будет охватывать пять областей, в том числе лунную программу, дистанционное зондирование Земли, сотрудничество в области запуска спутников.

Будущее соглашение не станет первым между КНР и РФ, ранее страны уже подписывали меморандумы о сотрудничестве в освоении космического пространства, однако новое соглашение впервые будет подразумевать активную совместную работу специалистов из Китая и России.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, выступая перед журналистами на пресс-конференции, главный инженер китайской программы пилотируемых полетов Чжоу Цзяньпин сообщил, что Китай планирует построить собственную орбитальную станцию, которая будет превосходить по всем характеристикам Международную космическую станцию (МКС).