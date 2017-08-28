Москва, 28 августа, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Кирилл Серебренников был и остается обласкан либеральным крылом российской власти, а его поддержка со стороны российской богемы, которая хочет диктовать российскому большинству свои антикультурные нормы, и это вопрос политический, заявил 27 августа лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

По мнению эксперта, никого из поддерживающей Серебренникова богемы не интересует уголовная сторона разворачивающегося конфликта. Все это — поддержка по принципу принадлежности к «своим» с целью отстаивать свое право навязывать подавляющему большинству населения России свои представления о культуре.

«Теперь второй вопрос — это вопрос уголовки. С моей точки зрения, эти два вопроса никак нельзя смешивать воедино, потому что поддержка Серебренникова Прохоровой, Натальей Солженицыной — это не акт того, что они обсуждают что-то с уголовкой. Они поддерживают своего. Так я вот спрашиваю, кто свои, а кто чужие? И это не вопрос, что власть чужая, а контрэлита — своя. Это вопрос буржуазной богемы, как это говорится на Западе, которая хочет диктовать культурную, а точнее — антикультурную норму», — заявил политолог.

Он также отметил, что помещения «Гоголь-центра» (тогда — театра им. Н. В. Гоголя) были предоставлены Серебренникову не абы кем, а властью. Конкретно — Сергеем Капковым в бытность его на должности руководителя Департамента культуры Москвы.

«Серебренников был обласкан либеральным крылом власти. Вы спрашиваете, почему Серебренникова защищают, его бухгалтера — нет, почему в другом лагере не стали защищать, а здесь защищают? Потому что защищают определенную линию и группу. Я раскрываю, какую», — закончил мысль политолог.

Напомним, что руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова задержали 22 августа в качестве подозреваемого в хищении 68 млн рублей бюджетных средств в период 2011—2014 гг., которые были выделены ему на реализацию проекта «Платформа». В результате многие известные в культурной среде личности вроде вдовы Александра Солженицына оказывают ему безоговорочную поддержку.