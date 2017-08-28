Вашингтон, 28 августа, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Москва в Донбассе стремится «заморозить» ситуацию, и это еще больше навредит двухсторонним отношениям США и России, заявил в интервью Financial Times американский дипломат, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

ИА Красная Весна Разрушения. ДНР. 2016.

По его словам, Россия может оказаться «выброшенной из системы дипломатических и экономических отношений», если начнет «замораживать» конфликт на Украине. Кроме того, Донбасс не дает России установить диалог с США — поэтому российско-американские отношения «будут хромать», пока украинский кризис не разрешится.

Говоря о ситуации на Украине, Волкер также не обошел вниманием вопрос признания Крыма. По его мнению, в 1994 году «никто и не думал, что Россия может так поступить». Он напомнил, что никогда Вашингтон не признает «аннексию Крыма».

Также признание статуса Крыма невозможно в ЕС — «не существует вариантов, как это можно сделать».

«По Крыму и Донбассу у нас очень схожие позиции с ЕС», — пояснил Волкер.

Что касается вооружений, которые США собираются поставлять на Украину, то в настоящее время такой вопрос в Вашингтоне активно и серьезно обсуждают, признался дипломат. Он пояснил, что, в частности, США рассматривают возможность поставок летальных оборонительных вооружений.

Последнее слово в этом вопросе остается за президентом США Дональдом Трампом, заключил Волкер.

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Против американских поставок на Украину многократно выступала Россия, заявляя, что это ухудшит ситуацию и приведет к эскалации конфликта. Кроме того, против поставок американских вооружения на Украину выступали в ЕС. Например, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер называл их рискованным и контрпродуктивным» методом урегулирования конфликта.

Говоря о Киеве и его стремлениях войти в НАТО, Волкер с уверенностью констатировал, что Украина пока к этому не готова. В частности, с точки зрения безопасности и завершенности реформ. Он выразил надежду, что Киеву удастся успешно провести необходимые реформы.

Напомним, 31 июля издание The Wall Street Journal сообщало, что Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Киеву противотанковых ракет и другого вооружения. Теперь ведомства ожидают одобрения своего предложения в Белом доме.

Ранее из Киева с празднования Дня независимости Украины и с переговоров вернулся глава Пентагона Джеймс Мэттис. 24 августа Украина широко отметила праздник: власти необандеровской хунты сделали все от них зависящее, чтобы этот день ассоциировался только с парадом захватчиков по Крещатику.

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Речь идет о параде в Киеве в честь праздника, на котором по площади маршем прошли военнослужащие стран НАТО и «стран — кандидатов» в альянс. Присутствовали и министры обороны этих стран. На параде были показаны передовые достижения военного хозяйства, в том числе надувная лодка и переделанный советский танк, с помощью которых можно будет героически продолжить гражданскую войну.

В настоящее время политически страна зависима от Вашингтона, экономически — от МВФ. Кроме того, Вашингтон оказывает символические знаки поддержки: например, поставляет Киеву уголь на фоне угольной блокады Донбасса. Правда, его количества не хватит, чтобы покрыть дефицит угля и спасти отопительный сезон.

В ходе празднований в Киеве заявили и о своей «идентичности»: на параде впервые была представлена церемониальная форма одежды с элементами военных подразделений УНР (Украинской народной республики, 1917−1920 гг.). Всего в шествии приняли участие 4,5 тысячи военных. Военнослужащих НАТО среди них было более 230.

Отметим, что в день торжеств на Украине президент Петр Порошенко заявил о выходе страны из «глубокого шока». В свой речи он неоднократно упоминал Россию как виновника украинских бед, тогда как 26-й год независимости Украинская республика встречает, будучи тотально зависимой от Запада — снаружи и от своих олигархов — внутри, пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

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