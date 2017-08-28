Москва, 28 августа, 2017, 07:17 — ИА Регнум. Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников принадлежит к той группе российского общества, которая с оглядкой на Запад выступает за смерть искусства, что вступает в жесткий конфликт с представлениями об искусстве российского большинства, именно поэтому та часть социума, что разделяет взгляды Серебренникова, так яростно его во всем поддерживает, вне зависимости, прав он или виноват, заявил 27 августа лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

"Я знаю, что Серебренников представляет определенную группу, определенные круги, и эти круги все делят на «своих» и «чужих». Чужим нельзя ничего, своим — можно все. Это одна сторона вопроса», — объяснил политолог наличие столь безапелляционной поддержки Серебренникова в определенных кругах российской богемы.

Однако, прежде чем обсуждать политической аспект ситуации Серебренникова, Кургинян, будучи профессиональным театральным режиссером, предложил разобраться с подменой понятий, когда о деятельности Серебренникова говорят как об искусстве.

«Что касается всего остального, меня, конечно, больше всего интересует… вопрос, а доколе мы не будем проводить грань, которую давно проводят на Западе, между искусством и не искусством. Перформанс — это искусство? Хэппенинг — это искусство? И вообще, все то, чем занимается Серебренников, — это искусство? — задает вопросы Кургинян — Люди на Западе, которые этим занимаются, сами оскорбляются, когда это называют искусством. Они говорят: «Мы не искусство»… Существуют определенные группы на Западе и везде, которые стоят на позициях смерти искусства».

Для того чтобы не искушенный обыватель понял разницу между тем, что делает Серебренников, и настоящим искусством, Кургинян дал небольшое методологическое разъяснение.

«Искусство — это малый сигнал, который вызывает крупный образ. Когда вместо этого вы какаете на сцене или бегаете голыми — уже не интересно, что там в «Машине Мюллера», там уже сильный сигнал это все затмевает. Станиславский все говорил: «Давайте из занавеса голую ногу высуну, начну шевелить пальцами, а вы там играйте что хотите, или давайте кота выпустим…» — известные вещи. Значит, есть грань…» — обратил внимание эксперт.

Он также отметил, что на Западе уже давно в качестве главенствующего дискурса закрепился разговор и о смерти всех классических форм: смерть истории, этики, семьи и прочего. И условная группа Серебренникова поддерживает эти западные тренды.

«Почему эти люди называют себя современным искусством? Они же на Западе за смерть искусства?» — задает вопрос лидер движения «Суть времени».

Однако, ключевым вопросом, по мнению Кургиняна, является то, как себя будет вести Российское государство по отношению в изложенной выше сложнейшей проблеме, поскольку от того, каким будет культурный концептуальный базис, заложенный в основу нашей государственной политики, будет зависеть и отношение ко всему происходящему российского большинства.

«Теперь возникает вопрос, государство наше, государственная политика… оно считает, что грань между современным искусством и не искусством… не должна быть проведена? Поэтому для меня та группа, которая поддерживает Серебренникова, она… имеет вот это стратегическо-антиэстетическое измерение, она поддерживает подобного рода людей, потому что они проводят определенную линию, и эта линия очень сегодня… входит в глубокий конфликт с тем, как видит все большая часть российского общества. Этот конфликт существует. Каким именно образом будет разрешаться именно этот конфликт? Это первый вопрос!» — закончил первую часть своего выступления Сергей Кургинян, переходя дальше к обсуждению политической стороны вопроса.

Напомним, что худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников был задержан 22 августа в Санкт-Петербурге с последующей отправкой в Москву по подозрению в хищении 68 млн рублей бюджетных средств в период 2011—2014 гг. на реализацию проекта «Платформа».