Петропавловск-Камчатский, 28 августа, 2017, 03:35 — ИА Регнум. На Камчатке СКР начал проверку по факту работы в детской поликлинике №1 в Петропавловске-Камчатском мужчины, у которого был выявлен двусторонний туберкулез легких. Сейчас он уже находится на лечении. Следователи выясняют все подробности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Петропавловск-Камчатский

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«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, на проверку правильности и обоснованности действий руководства поликлиники, предоставившего возможность работнику с опасным инфекционным заболеванием находиться в медицинском учреждении, предназначенном для детей», — сказали следователи, отметив, что после проверки решат, возбуждать или нет уголовное дело.

Свою проверку ведут и в прокуратуре края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве. Там говорят, что начали её после заявления одной из сотрудниц медицинского учреждения.

«Сейчас проверка продолжается. Установлено, что мужчина действительно некоторое время трудился в поликлинике. Но на основании чего — пока неясно. Сейчас мы это выясняем», — сказали в прокуратуре.

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Местные СМИ отмечают, что мужчину представили коллективу поликлиники как заведующего организационно-методическим кабинетом. Потом коллеги стали замечать странный кашель у него. Мужчина прошел проверку и выяснилось, что он болен. Сейчас, правда, в поликлинике нет документов о его трудоустройстве. То есть чем именно и как долго больной человек занимался в детской поликлинике — пока непонятно.

В самой поликлинике корреспонденту ИА REGNUM не стали комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие должностных лиц, которые могут по этому поводу общаться с представителями СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, главный врач детской инфекционной больницы Петропавловска-Камчатского подозревается в том, что пять лет назад незаконно получила поощрительных выплат в общей сложности на 2 млн рублей.