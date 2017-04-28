Главврач больницы на Камчатке попалась на излишней премии в 2 млн рублей

Петропавловск-Камчатский, , 08:19 — REGNUM Главный врач детской инфекционной больницы Петропавловска-Камчатского подозревается в том, что пять лет назад незаконно получила поощрительных выплат в общей сложности на 2 млн рублей. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя камчатского СКР Елена Матафонова, уголовное дело возбуждено по факту превышения полномочий.

Читайте также: В медучреждениях Камчатки изымают просроченные препаратыПоводом для возбуждения дела послужили материалы проверки МВД региона. «Установлено, что в течение 2012 году главный врач периодически начисляла себе вознаграждения из денег, которые поступали от платных услуг населению. В общей сложности, она обратила в свою пользу более 2 млн рублей», — рассказала Матафонова.

Она отметила, что главный врач не согласовывала свои действия с властями Петропавловска-Камчатского, которым на тот момент подчинялась больница.

Как сообщало ИА REGNUM, СКР продолжает следствие и в отношении медиков регионального сосудистого центра, которые при операциях на сердце использовали просроченные саморассасывающиеся сосудистые каркасы (стенты) иностранного производства.