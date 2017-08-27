Москва, 28 августа, 2017, 02:53 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве петербургского блогера сын актера из телесериала «Интерны» был коллегой убитого, сообщает 28 августа телеканал РЕН ТВ.

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

Выяснилось, что и подозреваемый, и жертва по роду занятий были коллегами — оба актеры. Подозреваемый Корней Макаров — сын актера из телесериала «Интерны» Сергея Макарова засветился в таких картинах, как «Братья Карамазовы», «Внук космонавта» и «С Дона выдачи нет», а также в ряде других кинокартин.

Погибший Станислав Думкин выступал в качестве актера в фильмах «Последний Бой» Шурховецкого и «Сталинград» Бондарчука.

Кроме того, как утверждает телеканал, у него имеется видеозапись убийства Станислава Думкина, на которой отчетливо видно, как горячий спор между двумя молодыми людьми привел к удару одним из оппонентов другого, в результате которого Думкин упал и, вероятно, ударился головой об асфальт, что могло стать причиной смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция занимается поиском подозреваемого в убийстве блогера, а теперь, как выяснилось, и актера из Санкт-Петербурга Станислава Думкина. Подозреваемый — житель Москвы Корней Макаров 1994 года рождения, который скрывается от следствия.