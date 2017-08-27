Лас-Вегас, США, 27 августа, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Американский боксер Флойд Мейвезер заявил о завершении спортивной карьеры после победы над Конором Макгрегором. Об этом он заявил сегодня, 27 августа, на пресс-конференции после боя в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Флойд Мейвезер

На пресс-конференции Мейвезер отдал должное Макгрегору и его стойкости, но заявил, что сдержал своё слово закончить поединок до финального удара гонга.

«Я занимаюсь профессиональным боксом уже 21 год. Я не хотел просто выйти на ринг и боксировать, я хотел порадовать фанатов, которым задолжал за бой с Мэнни Пакьяо. Я собирался показать всё, на что способен, и сделал это. Я месяц тренировался без спаррингов. Макгрегор дрался чертовски здорово, но я сломал его. Конор меня слегка шокировал, но у меня был свой план: ждать своего времени. Это длилось дольше, чем я думал. Я гарантировал болельщикам, что закончу бой досрочно, что нокаутирую соперника, и я сдержал слово. Меня теперь все будут помнить как победителя», — сказал Мейвезер.

Журналисты сразу поинтересовались у Мейвезера: почему он тренировался без спаррингов? Тот ответил, что у него была травма руки.

«У меня присутствовала травма, из-за этого я не мог подойти к бою в идеальной форме. У меня достаточно хрупкие руки и мне не хотелось повредить их до поединка с Макгрегором. Мне требовалась сила. Когда я наношу сильные и точные удары, пробиваю любого. С серьёзной травмой руки я не смог бы так сильно ударить», — пояснил американец.

Также Мейвезер рассказал, что в основном у него были проблемы от ударов в затылок, которые наносил Макгрегор.

Кроме того на пресс-конференции Мейвезер подтвердил, что завершает карьеру и будет заниматься тренерской работой.

Макгрегор пришел на пресс-конференцию с бутылкой ирландского виски и стаканом. Во время разговора с журналистам он постепенно опустошил бутылку.

В целом Макгрегор признал превосходство Мейвезера, как профессионального боксера, но заявил, что бой останавливать не следовало. О своих дальнейших планах он не сказал ничего определённого.