Москва, 27 августа, 2017, 15:02 — ИА Регнум. 26 августа в Москве открылся X международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Он стартовал на Красной площади торжественным выступлением Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ в сопровождении кавалерийского почетного эскорта Президентского полка. Фестиваль в 2017 году стал юбилейным — 10 год подряд военные музыкант сражаются за внимание зрителей под захватывающее театрализованное представление под открытым небом. В церемонии открытия приняли участие коллективы из 14 стран, а также специальный гость — французская певица Мирей Матье, которая девятый год подряд является талисманом Спасской башни, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь на открытии фестиваля «Спасская башня — 2017»

Дарья Антонова ИА REGNUM Мирей Матье на открытии фестиваля «Спасская башня — 2017»

Впервые за время существования фестиваля, он собрался без своего музыкального руководителя генерала-лейтенанта Валерия Халилова, художественного руководителя ансамбля имени Александрова, трагически погибшего в авиакатастрофе под Сочи в декабре 2016 года. В память о главном военном дирижёре России выступили кельтский оркестр волынок и барабанов, международный творческий союз музыкантов из стран Европы, созданный в 2016 году специально для выступления на «Спасской башне». Авторами марша стали создатель коллектива ирландец Дэвид Джонсон и его сын. Своим выступлением также запомнился оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Салют в честь открытия фестиваля «Спасская башня — 2017»

Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Белоруссии исполнил вариации белорусских народных песен, созданные специально для фестиваля. Одним из самых мощных стало выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны — ведущего творческого коллектива Вооруженных Сил Российской Федерации, основанного в 1927 году. Военный оркестр нижней Австрии исполнил знаменитую фантазию Иоганна Штрауса «Русский марш», а любимцы публики — итальянский оркестр корпуса карабинеров под руководством главного дирижера подполковника Массимо Мартинелли исполнили песню «А я иду, шагаю по Москве».

Военный оркестр Турции порадовали зрителей композицией «Катюша», которую артисты спели на русском языке. Швейцарские барабанщики из известного коллектива Top Secret Drum Corps исполнили «Калинку-малинку», жонглируя национальными флагами и барабанными палочками.

Народная артистка России Тамара Гвердцители завершила церемонию открытия исполнением композиции «Зажгите свечи» под общий аккомпанемент.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тамара Гвердцители на открытии фестиваля «Спасская башня — 2017»

Отметим, фестиваль продлится с 27 августа по 3 сентября 2017 года. Каждый день зрители могут увидеть выступления участников (а это 30 коллективов из 14 стран), на главной площади Москвы. Всего в сводном оркестре фестиваля «Спасская башня» примут участие 1400 музыкантов.

Также стартует проект «Спасская башня детям» — это 7 тематических площадок, где зрители могут приобщиться к истории и культуре музыкального фестиваля. Визитной карточкой шоу станет конное представление совместной команды Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды.