Москва, 26 августа, 2017, 20:57 — ИА Регнум. Гражданам РФ следует избегать мест массового скопления людей в связи с повышенной террористической угрозой в Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Соединенном Королевстве и Северной Ирландии.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Великобритании

«Напоминаем гражданам о серьёзном уровне террористической опасности в Великобритании, — говорится в сообщении. — В очередной раз призываем быть бдительными, избегать мест массового скопления людей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 августа в центре Лондона на улице Мэлл была совершена атака на полицейский наряд. По последним данным, в результате происшествия пострадали двое стражей порядка.

Злоумышленнику не удалось скрыться: сотрудники правоохранительных органов взяли его под стражу.

Место ЧП находится неподалеку от королевской резиденции.

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