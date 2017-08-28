Петрозаводск, 28 августа, 2017, 04:57 — ИА Регнум. Проблему разумного освоения лесных богатств Карелии можно назвать уже давно созревшей. Просто валить лес и продавать его в необработанном виде в России или за рубеж — это самый примитивный способ освоения. Что мешает технологизации карельской лесозаготовки и переработки древесины, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Александр Батов.

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Побеседовав с индивидуальными предпринимателями Карельского региона, можно составить относительно полную картину проблем, которые препятствуют не только увеличению объемов поставки древесины, но и даже полноценному освоению уже имеющейся аренды лесозаготовительных участков. Как и во многих других отраслях и регионах, развитие упирается в инфраструктуру и дороговизну электроэнергии.

Будущее отрасли лежит в области глубокой переработки древесины. Производство должно быть отлажено так, чтобы на выходе получать и высококачественную древесину, правильно распиленную и высушенную, и отходы в таком виде, который позволяет их использовать в дальнейшем. Только такую технологию можно рассматривать как по-настоящему «зеленую», не уродующую природу и имеющую перспективы для развития.

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