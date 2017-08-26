Донецк, 26 августа, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко в ходе заседания круглого стола Интеграционного комитета «Россия — Донбасс» сообщил, что Донецк получил статус Города-героя. Об этом сегодня, 26 августа сообщил сотрудник администрации главы ДНР.

Dnr-online.ru Александр Захарченко присваивает Донецку звание «Город-герой»

«Хочу всех поздравить с Днем города и Днем шахтера. У нас сегодня два знаковых события — подписание соглашения (между Донецком и Симферополем), а второе для всех дончан — сегодня город Донецк получает звание Города-героя. Заслуженные тут в первую очередь люди, душа донецкая, гордая, цельная», — сказал Захарченко.

Стоит отметить, что День рождения столицы ДНР отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа вместе с Днем шахтера. В этом году Донецку исполняется 148 лет.

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Кроме того, сегодня, 26 августа, в Донецке подписали соглашение об установлении побратимских связей между городами Донецк и Симферополь.

В качестве подписантов выступили исполняющий обязанности главы администрации Донецка Алексей Кулемзин и глава администрации Симферополя (Республика Крым) Геннадий Бахарев. Подписанное соглашение открывает перспективы взаимовыгодного сотрудничества между республиками в области культуры, науки, торговли и других сферах.

Симферополь является первым городом Российской Федерации, который устанавливает побратимские отношения с городом Донбасса после создания ДНР и ЛНР.

Мэр столицы Крыма выразил желание развивать отношения со столицей ДНР во многих возможных сферах.

«Мы будем развивать наши отношения во многих сферах», — сказал Геннадий Бахарев.

В свою очередь Алексей Кулемзин заявил, что в рамках соглашения предполагается обмен информацией о предприятиях городов-партнеров, выпускаемой продукции, налаживание экономических отношений, проведение совместных выставок, конференций, культурных, спортивных и других мероприятий.

Также в заседании приняли участие Глава ДНР Александр Захарченко, и.о. заместителя председателя Совета министров Дмитрий Трапезников, председатель Народного Совета Денис Пушилин, депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко, и.о. главы администрации Донецка Алексей Кулемзин, мэр Симферополя Геннадий Бахарев, а также представители министерств и ведомств Республики и Крыма.

«Мы подписали побратимское соглашение. Для Симферополя и Донецка — это очень важно. Я сегодня побывал на выставке достижений народного и сельского хозяйства. Донбасс обладает уникальным потенциалом, который нужно развивать. Мы с Александром Владимировичем Захарченко обсуждали, что необходимо осенью провести экономический форум, потому что те связи, которые есть между предприятиями, в которых нуждается и Донбасс и Россия, должны развиваться», — отметил депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко.

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Руководитель Донецкой Народной Республики Александр Захарченко поддержал идею проведения экономического форума.

«В свете последних событий, мы должны сделать так, чтобы весь мир увидел, что мы вместе и неразлучны, в единстве наша сила», — подчеркнул Захарченко.

Заместитель главы муниципального образования Симферополя Александр Мальцев отметил, что подписание соглашения об установлении побратимских связей между Донецком и Симферополем и проведение экономического форума даст толчок для масштабных поставок продукции ДНР в РФ, которые по его словам, начнутся в ближайшее время.

Интеграционный комитет «Россия — Донбасс» — постоянно действующая общественная структура, деятельность которой нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации. Учредительное заседание комитета состоялось 17 марта 2017 года в Ливадийском дворце в Ялте. Тогда в нем приняли участие главы Донецкой и Луганской Народных Республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.