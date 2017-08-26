Вашингтон, 26 августа, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Мировые спортивные СМИ обсуждают очередной «бой века», который должен состоятся в ночь на 27 августа в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Цитата из м/ф «Брэк!». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР Бой

На профессиональном ринге под эгидой WBC (Всемирный боксерский совет) сойдутся профессиональный боксер экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер-младший и обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор, который ранее никогда не выходил на боксёрский ринг, а сражался в система ММА.

Оба бойца уже прошли процедуру взвешивания. Оказалось, что Мэйуэзер немного тяжелее Макгрегора. Так американец весит 69,4 кг, а ирландец — 67,8 кг. Но они оба уложились в категорию до 69,8 кг.

Поединок состоится на арене «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе в ночь на 27 августа по московскому времени.

Победителю кроме денежного вознаграждения достанется специальный пояс, подготовленный WBC. Для его изготовления потребовалось 1,5 кг золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов.

Фаворитом боя считается Мэйуэзер, хотя от Макгрегора ждут неожиданностей.