Астана, 26 августа, 2017, 13:09 — ИА Регнум. Встреча министра обороны Казахстана Сакена Жасузакова и секретаря Совета безопасности Узбекистана Виктора Махмудова прошла накануне в Астане, сообщат 26 августа «Подробно.уз».

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"В ходе встречи стороны обсудили текущие и перспективные направления военного сотрудничества», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что, в частности, Узбекистан проявляет заинтересованность в приобретении военной техники в Казахстане.

«Только в этом году несколько делегаций минобороны Узбекистана посещали ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», которое занимается выпуском бронированных колесных машин «Арлан», — сообщает издание.

Кроме того, говорится в публикации, в текущем году планируется подписание соглашения о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Узбекистан и Казахстан подписали План военного сотрудничества, включающий в себя мероприятия в рамках совместной оперативной и боевой подготовки войск, а также в области военного образования.