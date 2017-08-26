Бишкек, 26 августа, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении нового главы правительства республики. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Daniiar Премьер-министр Киргизии Сапар Джумакадырович Исаков

Сообщается, что Атамбаев подписал указ о назначении Сапара Исакова новым главой правительства Киргизии. Также подписаны указы о назначении новых членов правительства.

Напомним, 21 августа в отставку ушел премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Он выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Киргизии, которые пройдут 15 октября 2017 года.