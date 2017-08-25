Пхеньян, 26 августа, 2017, 02:26 — ИА Регнум. Запуск ракет малой дальности осуществила Северная Корея в направлении Японского моря, сообщает 26 августа Yonhap.

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Уточняется, что, по данным Минобороны Южной Кореи, ракеты были запущены из провинции Канвондо. Дальность полета составила 250 км. Известно, что все ракеты упали в воды Японского моря.

В правительстве Японии заявляют, что запуск ракет не является прямой угрозой для Токио, передает NHK.

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Напомним, ядерная программа Северной Кореи в настоящее время является одной из наиболее обсуждаемых геополитических тем. После июльского запуска КНДР баллистических ракет накал обсуждения ситуации на Корейском полуострове вышел на новый виток: Вашингтон и Пхеньян через информационное пространство обменялись взаимными угрозами.

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Вашингтон задействовал политику Пхеньяна как повод для давления на ряд стран, в том числе на Китай и Россию.

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Решением северокорейской проблемы все эти действия Запада не увенчались. В Пхеньяне не отказались от усиления своего военного потенциала.

23 августа глава Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился увеличить объем производства ракетных двигателей на твердом топливе и боеголовок для баллистических ракет.

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