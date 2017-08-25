Лондон, 26 августа, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Ранения в результате атаки с ножом в центре британской столицы получили двое полицейских, сообщили в пресс-службе Скотленд-Ярда.

(сс) HTUK Патрульная машина, Лондон

Атаковавшему полицейских в районе Букингемского дворца не удалось скрыться: сотрудники правоохранительных органов взяли его под стражу.

«В ходе его задержания двое полицейских получили незначительные ранения рук», — говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские не нуждаются в дополнительной медицинской помощи, кроме той, что была оказана им на месте ЧП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, атака на полицейский наряд произошла в ночь на 26 августа на улице Мэлл. Место ЧП находится неподалеку от королевской резиденции.

Отметим, что это людное место. После нападения его оцепили. Как теракт ЧП пока не квалифицировано.

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