Брюссель, 26 августа, 2017, 00:31 — ИА Регнум. Нападение с мачете на военный патруль в бельгийской столице — это теракт, совершенный одним человеком, сообщил журналистам со ссылкой на данные правоохранительных органов бургомистр Брюсселя Филипп Клоз.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

«По первым данным полиции, речь идет об изолированном акте», — сказал он.

Клоз пояснил, что изменений уровня террористической угрозы в Брюсселе в связи с терактом не будет: остается третий уровень.

По данным бельгийской прокуратуры, атака квалифицирована как теракт.

Напомним, 25 августа вечером (21:15 — время местное) на бульваре Эмиля Жакмена неизвестный с мачете напал на военнослужащих. Он ранил несколько человек, сам был тяжело ранен в перестрелке и умер в больнице.

Во время нападения террорист кричал «Аллах акбар». Как выяснилось, на жизнь людей покусился 30-летний самалиец. Ранее в фокус внимания служб безопасности он не попадал.

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