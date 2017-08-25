Полиция Брюсселя: атака на военный патруль – одиночный теракт
Брюссель, 26 августа, 2017, 00:31 — ИА Регнум. Нападение с мачете на военный патруль в бельгийской столице — это теракт, совершенный одним человеком, сообщил журналистам со ссылкой на данные правоохранительных органов бургомистр Брюсселя Филипп Клоз.
«По первым данным полиции, речь идет об изолированном акте», — сказал он.
Клоз пояснил, что изменений уровня террористической угрозы в Брюсселе в связи с терактом не будет: остается третий уровень.
По данным бельгийской прокуратуры, атака квалифицирована как теракт.
Напомним, 25 августа вечером (21:15 — время местное) на бульваре Эмиля Жакмена неизвестный с мачете напал на военнослужащих. Он ранил несколько человек, сам был тяжело ранен в перестрелке и умер в больнице.
Во время нападения террорист кричал «Аллах акбар». Как выяснилось, на жизнь людей покусился 30-летний самалиец. Ранее в фокус внимания служб безопасности он не попадал.
Читайте также: Сомалиец с мачете напал на военный патруль в центре Брюсселя