Москва, 25 августа, 2017, 18:27 — ИА Регнум. Всероссийское общество охраны памятников и культуры, Общественного движение «Архнадзор», портал «Хранители Наследия» сделали совместное заявление о создании Совета по культурному наследию. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель Центрального Совета ВООПИК Артем Демидов, соответствующее поручение президента Российской Федерации Пр-571 было дано в апреле 2016 года органам исполнительной власти субъектов РФ, но властями города Москвы до сих пор не выполнено.

Ведь он разбил кувшин. Иллюстрация

Поводом к очередному требованию о создании Совета стали незаконные раскопки на Биржевой площади, результатом которых стало разрушение фундамента подворья Иосифо-Волоколамского монастыря с храмом Благовещения XVI—XVIII вв.

«Нас смутило, что решение принималось без открытого обсуждения с общественностью. У нас были подозрения, как вообще эти раскопки были законсервированы, вообще такой метод консервации как сохранения археологического наследия есть — методом засыпки, но он применяется только для каменного зодчества, и в данном случае это всё было сделано очень быстро, непонятно как, где теперь находится. Вот эта поспешность, закрытость и возмущает», — пояснил Демидов.

Он отметил, что, согласно поручению президента РФ, во всех регионах России должны быть созданы советы по рассмотрению наиболее актуальных вопросов по сохранению археологического наследия. В большинстве регионов страны такие советы созданы, более того, в некоторых регионах они созданы на высшем уровне, например, такой совет работает при губернаторе Санкт-Петербурга, он рассматривает наиболее острые вопросы и обсуждает их с общественностью.

«В Москве такого совета не было никогда, раньше эту функцию выполняла так называемая «сносная комиссия», на ней обсуждались вопросы сохранения тех или иных объектов. Мы требуем выполнить президентское поручение, так как работаем в партнёрстве с государством и не противопоставляем себя ему, но отсутствие площадки, на которой бы такое взаимодействие происходило, как раз и приводит к таким печальным последствиям, которые случились на Биржевой площади», — подчеркнул правозащитник.

По словам одного из основателей общественного движения «Архнадзор» Рустама Рахматуллина, на протяжении всего периода работы администрации Собянина участники движения напоминали о необходимости создания Совета о культурном наследии. Рахматуллин отметил, что совет должен быть общественным, и в нем должны присутствовать представители самых разных департаментов правительства Москвы, потому что вопросы охраны наследия касаются не только Москомнаследия и Москомархитектуры.

«Примером такого сотрудничества могла бы послужить рабочая группа по реновации, о которой в Москомархитектуре и Москомнаследии время от времени сообщают. Мы взаимодействуем там, договариваясь «на берегу», какие здания, не относящиеся к индустриальному домостроению, а оказавшиеся объектами авторской архитектуры, необходимо сохранить при реновации. Пример этой рабочей группы показывает, что мы могли бы распространить её опыт на самые разные сферы защиты культурного наследия. Например, когда мы говорим о программе реновации, то большую часть зданий приходится спасать, изымать из программы в ручном режиме», — подчеркнул он.